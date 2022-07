Hoje seria o aniversário de 27 anos da cantora Marília Mendonça, que morreu em um acidente de avião no dia 5 de novembro do ano passado. Em homenagem à história da eterna “Rainha da Sofrência”, o jornalista Bruno Ribeiro lançou um livro que conta um pouco da história da mulher goiana que arrastou e apaixonou multidões por todo país.

O livro ‘Marília Mendonça, Rainha da Sofrência: Biografia e Crítica’ também conta com vinte letras de canções comentadas. O autor ainda usa os momentos finais da estrela como ponto de partida para contar a história. A Biografia de Marília Mendonça é lançada no dia que a cantora completaria 27 anos.

A editora responsável pela publicação é Clube de Autores. No resumo diz que a história é contada em 270 páginas, narrando desde o seu início como cantora ainda como anônima até se tornar o nome mais tocado nas plataformas de streaming no Brasil.

Disco

A cantora Marília Mendonça teve um trabalho póstumo lançado na quinta-feira (21), intitulado Decretos Reais – Vol.1. A Rainha da Sofrência morreu em um trágico acidente de avião em novembro de 2021. O perfil oficial da cantora no Instagram anunciou a novidade com um vídeo publicado na quarta-feira (20), onde aparece um pergaminho com a mensagem: “Série de presentes e acontecimentos em memória de Marília Mendonça e seu legado real”.

Sinopse do livro

"Acho norma um saco. Tudo o que me mandam fazer, eu faço o contrário." Esta frase, dita por Marília Mendonça, ajuda a compreender a forma transgressora com que a artista goiana conduziu sua vida e obra. Ela viveu apenas 26 anos, mas de modo intenso e produtivo.

Com suas composições, Marília deu vez e voz às mulheres na música sertaneja, gênero musical predominantemente masculino. Foi uma artista que fez diferença em sua época, deixou a sua marca na história e morreu muito jovem, sem ter a noção exata de sua importância.

Este livro é a primeira grande reportagem literária sobre a cantora e compositora goiana — e também uma tentativa de abordar o seu legado sob a perspectiva da crítica musical.