Biquini Cavadão, Céu e BaianaSystem são as principais atrações do PiriBier

Depois de dois anos suspenso por conta da pandemia, o PiriBier Goiânia está de volta no calendário de eventos com a 13ª edição que será realizada no Passeio das Águas Shopping de 7 a 9 de outubro. O evento vai trazer 200 rótulos de cervejas artesanais, entre marcas goianas, nacionais e internacionais e no palco shows do Biquini Cavadão, Céu e BaianaSystem. A expectativa da organização é receber durante os três dias de festa 15 mil pessoas.

Os ingressos para a nova edição já estão sendo vendidos pelo site piribier.com.br nas modalidades passaporte, que dá direito aos três dias de festa, inteira, meia-entrada e bilhete solidário. Os valores vão de R$ 175 a R$ 80. A primeira edição de retorno do PiriBier foi realizada em junho em Pirenópolis durante o feriado prolongado de Corpus Christi, com shows de Digão (Raimundos), Egypcio (ex-Tihuana), Beto Bruno (ex-Cachorro Grande) e o CPM 22.

Em Goiânia, a abertura do evento será com os veteranos do rock nacional, Biquini Cavadão, com um show marcado por sucessos ao longo de quatro décadas de carreira. No segundo dia, será a vez da cantora Céu, considerada um dos principais nomes de sua geração e vencedora de três Grammys Latinos e detentora de oito indicações. Para encerrar, o PiriBier abre as portas para o BaianaSystem, conhecido por agitar o público com suas composições de forte engajamento social.

Além da música, quem já foi ao PiriBier sabe que logo na entrada os visitantes vão receber uma caneca com três marcações (100 ml, 200ml e 300 ml), o que permite que se escolha doses para degustar mais de um tipo de cerveja, sem exagero no consumo. Nessa edição, os participantes vão conhecer mais de dez cervejarias goianas, além de produtores de diferentes Estados como São Paulo, Mato Grosso, Belo Horizonte, Paraná e Distrito Federal.

“A ideia da caneca é que cada participante aproveite o evento como preferir. Somos um festival com mais de 200 rótulos, é a oportunidade de aprender sobre diferentes estilos e entender o que mais gosta. Além, claro, de reduzir muito a produção de lixo”, explica o idealizador do evento, o empresário Ricardo Trick.

O Piribier foi realizado pela primeira vez em 2015, em Pirenópolis. Depois de três edições, ganhou mais um destino: Goiânia. Em 2019, foi realizada uma edição especial em Rio Verde. O festival surgiu com a proposta de fomentar a cultura cervejeira em Goiás e incentivar a produção, oferecendo palestras e workshops com especialistas de todo o Brasil. Além disso, para permitir que os visitantes aproveitem o melhor de cada bebida e conheçam o máximo possível sobre cada rótulo, desde a estreia, o festival traz um espaço para degustação e harmonização com pratos com a instrução de um sommelier.