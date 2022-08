Bon Odori 2022: confira a receita do guioza, o "pastelzinho chinês" que conquistou o Japão e o mundo

Entre os pratos queridinhos da culinária oriental está o guioza, o "pastelzinho chinês" que se difundiu amplamente pelo Japão e já conquistou o paladar dos brasileiros. A associação com o pastel se dá pela estrutura da iguaria: uma massa feita de farinha de trigo recheada tradicionalmente de carne de porco e vegetais, fechada em formato de meia lua, semelhante ao pastel.



O guioza pode ser cozido no vapor, frito ou selado na frigideira para um toque de crocância. A versão vegetariana está permitida, é claro, e o recheio fica a cargo da imaginação do chef, com uma gama de vegetais e cogumelos a ser explorada. E como a massa só leva farinha e água, o prato vira facilmente uma opção vegana.



Para quem nunca experimentou, a chance pode ser agora: a compra de um ingresso para o Bon Odori 2022, que acontece nesta sexta-feira (26) e sábado (27), no Clube Kaikan, garante uma porção de guioza. O DAQUI separou uma receita do prato que é sucesso garantido na festa e que, se seguido o passo a passo, pode ser reproduzido em casa pelos mais aventureiros. Anote:

RECEITA DE GUIOZA

INGREDIENTES

Massa

- 3 xícaras de farinha de trigo

- 1 e 1/4 xícaras de água morna

- 1/4 colher de chá de sal



Recheio

- 500g de carne moída de porco ou bovina (ou mista, porco e vaca)

- 1/2 repolho fatiado finamente

- 1 talo de cebolinha ou nirá picado bem miúdo

- 200g de acelga picadinha (opcional)

- 1 colher de sopa de gengibre fresco, picado bem miúdo ou ralado

- 1 colher de sopa de molho de soja

- Sal e pimenta branca moída a gosto

- 1 dente de alho amassado

- 3 colheres de sopa de óleo de gergelim

Molho:

- 50ml de vinagre de arroz ou limão

- 50ml de molho de soja

- 1 colher de sobremesa de óleo de gergelim

- Cebolinha picada



MODO DE PREPARO

Para a massa, junte a farinha e o sal em um recipiente, abra um buraco no meio e acrescente aos poucos a água morna. Misture delicadamente até a massa ficar homogênea e soltar das mãos. Sove a massa por alguns minutos, coloque em um saco ou filme plástico, feche e deixe descansar por pelo menos 30 minutos;

Enquanto isso, misture todos os ingredientes do recheio em outro recipiente grande até ficar uma massa homogênea. Reserve;

Depois de descansada, forme um rolo comprido com a massa, como se estivesse fazendo um nhoque, e corte em pedaços pequenos. Você pode abrir os discos na palma da mão ou cortar com algum objeto circular. Um rolo pode ajudar a deixar a massa aberta bem fininha;

Coloque o recheio dentro da massa e feche como um pastel, fazendo pregas nas beiradas;

Em uma frigideira, coloque um fio de óleo e leve ao fogo. Acrescente os pasteizinhos para serem selados apenas de um lado;

Quando estiverem totalmente grelhados, acrescente 1 xícara de água e tampe. Deixe cozinhar por alguns minutos e quando estiver quase completamente sem água, acrescente mais um fio de óleo e deixe ficar crocante;

Misture os ingredientes do molho e sirva em seguida.