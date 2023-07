Boninho anuncia novidade do BBB 24 e reality terá terceiro time no elenco

ARACAJU, SE (FOLHAPRESS) - O diretor J.B de Oliveira, o Boninho, anunciou na noite do último sábado (8) uma novidade no BBB 24, previsto para estrear no início do ano que vem na emissora. Além das pipocas, com as tradicionais figuras anônimas que estão desde a primeira edição do reality em 2002; e do camarote, com convidados famosos, haverá um terceiro time no elenco da atração: trata-se do puxadinho.

Na nova rede social Threads, concorrente do Twitter criada através do Instagram, Boninho pediu dicas e palpites do que seria essa novidade. "O terceiro time do BBB já está batizado. PUXADINHO! Alguém tem alguma ideia do que vai rolar??? Palpites??", pediu ele. Participante do "BBB 22", a média Laís Caldas deu seu palpite. "Ex-BBBs? Independente do que seja, vai ser sucesso", disse ela.

Nos últimos dias, Boninho tem dito e atiçado a curiosidade ao dizer que o programa virá com novas dinâmicas em 2024. A ideia é reverter a audiência e repercussão das últimas duas temporadas, que ficaram bem abaixo do esperado. O reality foi apresentado por Tadeu Schmidt, que substituiu Tiago Leifert.

As inscrições para anônimos no Big Brother Brasil ocorrem desde abril, pouco antes do fim da última edição vencida por Amanda Meirelles. Boninho tem viajado pelo país e entrevistado figuras de todas as regiões. Na última quarta (5), ele esteve na região Sudeste, conversando com candidatos paulistas.

O BBB 24 tem previsão de estreia para janeiro de 2024, ainda sem uma data confirmada pela líder de audiência.