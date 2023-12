Boninho dá dicas de participantes que vão estar no BBB 24 e internautas especulam

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A 20 dias do início do BBB 24, Boninho, o diretor do reality show, instigou a curiosidade de internautas após publicar um vídeo com dicas sobre quem podem ser os participantes.

Por meio do Instagram, ele mostrou cards com desenhos que remetem aos nomes. Entre as imagens, estava um avião, um cozinheiro e uma mulher segurando um microfone. A publicação agitou as redes sociais.

"Vamos começar uma brincadeira de adivinha? Eu arrumei um jeitinho para dar umas dicas para vocês", disse ele.

"Tem um cozinheiro, uma cantora e um endividado", escreveu o perfil de Ruana Pedrosa. Nomes de famosos foram especulados pelos usuários.

"Sério mesmo que o Chico Moedas traiu a Luísa Sonsa e ganhou uma vaga no BBB?", comentou o perfil @iamjotab_. " Pessoa que tem avião: Whindersson Nunes ou GKay; uma apresentadora - Blogueirinha", disse Mari Tegon.