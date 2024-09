Boninho deixa a Globo após 40 anos

A Rede Globo pegou todos de surpresa no fim da tarde desta sexta-feira (13) ao anunciar a saída Boninho da emissora. O diretor artístico Rodrigo Dourado assume a direção dos reality shows a partir de 2025.

Boninho, que é marido da atriz e apresentadora Ana Furtado, usou as redes sociais para publicar sua despedida. Segundo o Big Boss, o momento agora é de “seguir novos caminhos”.

Em um longo texto publicado no Instagram, Boninho escreveu: “Chegou a hora de voar solo. Depois de 40 anos sendo TV Globo, decidi seguir outros caminhos. Confesso que o plano era me aposentar nessa empresa que faz parte de quem eu sou e grande incentivadora da minha paixão. Mas, aos 62 anos, é exatamente a paixão que tenho, que está mais forte que nunca, que me motivou a topar os novos desafios que surgiram”.