Boninho mostra a decoração da casa do BBB 24, inspirada em magia

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O diretor Boninho, da TV Globo, publicou um vídeo em seu Instagram em que mostra detalhes da decoração da nova casa do Big Brother Brasil. A 24ª edição do programa estreia no próximo dia 8.

"Não poderia deixar esse final de ano sem um gostinho de quero mais do Big Brother. Está aí para vocês curtirem esse clima de magia que vai estar no ar", diz ele no vídeo. Segundo indicam os comerciais divulgados por ele e pela Globo, a casa do BBB deste ano será inspirada em história fantasiosas, como os contos de fadas infantis.

Nas imagens, é possível ver elementos que se relacionam a esse tema, como a estátua de uma mão segurando maçã, livros, o desenho de um sapo e uma escultura em formato de estrela.

Há ainda outros objetos menos decifráveis, caso de uma barata laranja, uma cadeira de madeira e um conjunto de flores.

O BBB do próximo ano vai ter uma série de mudanças, e a mais importante é relacionada à votação.

Agora o público terá direito a votar quantas vezes quiser, como sempre foi, ou fazer o voto único, no qual a pessoa deve informar seu CPF e votar só uma vez. O resultado será calculado a partir da média ponderada dos dois formatos.

Além disso, haverá um novo quarto, para evitar a formação de dois grupos grandes, como tem sido nas últimas edições. O Jogo da Discórdia, por sua vez, vai mudar de nome para Sincerão.

Boninho também prometeu que vai colocar mais gente que precisa muito do dinheiro do prêmio, dizendo que uma das perguntas da seletiva abordava as dívidas financeiras da pessoa.