Boninho promete não 'pegar ranço' de Dua Lipa após exigência em transmissão de show

O show de Dua Lipa no Rock in Rio 2022 pode ter sido considerado bom por muitas pessoas, mas o diretor da Globo Boninho o classificou como "chato". O marido de Ana Furtado ficou irritado com a exigência da cantora em não deixar que a transmissão de sua apresentação fosse ao vivo já na madrugada desta segunda-feira (12). Ele considerou o pedido de um atraso de 30 minutos na exibição como "piti de uma estrela" no Twitter.

Preocupados com a possibilidade da cantora entrar em uma provável lista de artistas vetados nas atrações da emissora, fãs pediram para Boninho não "pegar ranço" de Dua Lipa. O diretor descartou essa hipótese e ainda voltou atrás na avaliação da performance da artista no Palco Mundo. Ele acabou jogando a culpa no empresário da cantora pela exigência. "Ela é gata, canta muito e esse feat com Elton John foi incrível! A culpa é lógico do mala do empresário! Imagina se ele iria pensar nisso! Enfim, mandou muito bem no show".

Mas, antes, ele tinha detonado Dua Lipa: "Todo Rock in Rio tem que ter um piti de uma estrela, e esse ano o prêmio foi para Dua Lipa! Ela pediu que sua apresentação no Multishow tivesse um atraso de 30 minutos. Para quê?", se revoltou.

Boninho ainda tinha pedido respeito à equipe de transmissão do canal pago da Globo, o Multishow, e citou outra exigência da cantora. "Outra coisa chata é essa obrigação de não mostrar o palco entre as músicas do show. Esfria muito o clima para quem está em casa", reclamou o diretor antes de voltar atrás em sua opinião sobre Dua Lipa.