Branco Mello, dos Titãs, vai passar por cirurgia para tratar novo tumor nas amígdalas

Mello, a voz da banda Titãs, de 62 anos, vai passar passar por uma nova cirurgia para a retirada de um pequeno tumor nas amígdalas. De acordo com a comunicação da banda, o tumor está em estágio inicial e foi detectado em um exame de rotina. Mello ficará um período afastado dos shows e retornará quando completar sua recuperação, enquanto o resto da banda vai continuar com a agenda de shows programada. Caio Góes vai assumir o baixo até a sua volta.

Branco Mello foi submetido a uma cirurgia para remoção de um tumor na borda da língua, também pequeno e inicial, em outubro de 2023. Ele havia recebido um diagnóstico de câncer na laringe e passado por tratamento cinco anos antes. Depois, em 2021, a doença foi novamente identificada e novos procedimentos foram realizados.

No ano passado, os Titãs iniciaram sua turnê de reencontro por São Paulo com a formação clássica, junta pela primeira vez em 30 anos, desde a saída de Arnaldo Antunes. A reunião contou com sete dos oito integrantes da fase áurea dos Titãs, com exceção de Marcelo Fromer, morto em 2001. Nos shows após sua última cirurgia, Mello apareceu com uma voz mudada, mais rouca.

Ao lançar um novo disco de regravações em junho, o cantor comentou sobre sua nova voz. “Minha voz é forte. Ela é real. É a minha vida. Traz tudo que vivi desde que nasci, a minha história. Não sei até quando eu vou ter uma voz, mas me apego a essa que sobrou, porque gosto dela.”

Em julho deste ano, Branco Mello gravou uma versão da música "É Preciso Saber Viver", dos Titãs, com o Coral Sua Voz, composto por pacientes que perderam a voz em função de câncer de laringe ou boca. O vídeo foi publicado no canal do YouTube do hospital A.C. Camargo Cancer Center.