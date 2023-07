Britney Spears divulga data de lançamento de biografia após adiamento por conteúdo da obra

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A autobiografia de Britney Spears já está no forno para o lançamento. Após ter a data de estreia ser adiada por preocupação sobre o conteúdo da obra, a cantora compartilhou que, a partir de 24 de outubro, os fãs vão poder ter acesso aos diversos momentos que marcaram a sua vida.

Intitulado "The Woman In Me" (A Mulher Em Mim), a artista terminou de escrever o livro em abril, e deve contar a trajetória pessoal e profissional, a relação com o pai, Jamie Spears, que foi o tutor legal de Britney até 2021, a luta com a saúde mental e os diversos relacionamentos com outros astros, como Justin Timberlake.

Em maio, uma matéria do jornal The Sun afirmou que a editora Simon & Schuster, que vai publicar o livro, foi notificada de que a obra, que estava prevista para ser lançada em fevereiro, precisou ser adiada pois duas celebridades que viveram affairs com a artista teriam comunicado preocupação sobre as histórias que Britney vai contar.