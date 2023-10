Bruna Biancardi posta suposta indireta a Neymar e jogador publica: 'Viva a sua própria vida'

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Depois de rolarem informações nas redes sobre uma nova festinha particular na mansão de Neymar com muitas mulheres, a namorada do jogador, a influenciadora Bruna Biancardi, parece ter usado as redes sociais para alfinetar o amado.

Em seus Stories do Instagram, ela escreveu: "Não espere que uma pessoa mude se ela não consegue ver problema naquilo que faz".

Rapidamente, muitos internautas viram a mensagem como uma cutucada em Neymar. O craque resolveu responder em uma postagem. A mensagem também foi vista como uma resposta.

"Cuidar de nossas próprias vidas já é algo tão complicado, então para que falar da vida alheia? Cada um tem suas próprias razões para fazerem o que fazem, para serem o que são. Viva a sua própria vida, faça os seus dias mais felizes e deixe cada um encontrar a paz da sua maneira", publicou.

Não bastasse isso, Neymar também tem sido apontado como foco de uma indireta dada pela ex, a atriz Bruna Marquezine. Em entrevista à Blogueirinha, ela deu gargalhadas quando teve de responder sobre um livramento em sua vida. Logo, fãs perceberam que o tal livramento seria o fim do romance com o craque.