Bruna Linzmeyer se despede de Madeleine da novela 'Pantanal' e faz homenagem a colegas

A atriz Bruna Linzmeyer, de 33 anos, usou suas redes sociais nesta quarta-feira (13) para se despedir de Madeleine, sua personagem na novela "Pantanal" (Globo). A trama, escrita por Benedito Ruy Barbosa e adaptada por Bruno Luperi, teve um salto de 20 anos nesta terça (12), marcando o fim de sua participação.

Sem Linzmeyer, quem assume o papel de Madeleine é a atriz Karine Teles, 43. "Eu sou louca pelo trabalho da Karine. É louco e ao mesmo tempo intenso e despretensioso. Bonito, bonito. A gente se namora para trabalhar juntas já tem tempo e agora ganhamos nossa badmad em comum. Aproveitem o voo Karine e Madeleine. Estarei acompanhando cada frame", disse Linzmeyer.

Antes ela também já tinha brincado com sua saída da trama, mostrando imagens ao lado das colegas de elenco Letícia Salles e Malu Rodrigues. "Dia de Paredão por aqui também. Hoje seremos oficialmente 'eliminadas' da primeira fase", brincou ela em referência ao Big Brother Brasil 22 (Globo), que teve eliminação na terça.

"Meu trio, minhas amoras, minhas grandes parceiras nessa jornada. Tudo foi muito melhor porque sempre estivemos juntinhas", afirmou Linzmeyer. "Dei uma emocionada aqui. Que delícia ter vocês de parceiras nessa jornada", respondeu Malu Rodrigues, que deu vida a Irma na primeira fase da trama.

Karine Teles também falou nas redes sociais sobre Madeleine, mostrando como ficou caracterizada. "Quis postar a foto do primeiro dia, hoje, no primeiro dia", afirmou ela no Instagram para marcar seu início da trama.