Bruna Louise se apresenta em Goiânia e em Anápolis

Com seu novo show, ‘Ela tá correndo atrás’, a humorista Bruna Louise desembarca em Anápolis neste sábado (6), às 19 horas, no Teatro São Francisco. E no dia seguinte, domingo (7), se apresenta em Goiânia, às 18 horas e em uma sessão extra, às 20 horas, no Teatro Rio Vermelho, no Centro da capital.

A humorista segue o seu propósito de fazer a plateia gargalhar, mas também empoderando e combatendo os preconceitos. O objetivo da comediante é, cada vez mais, fazer o público deixar o teatro com a cabeça pensativa e a barriga doendo de tanto rir.

Com uma rotina que alia muito trabalho e diversão, Bruna tem muita história pra contar e, como sempre, a galera vai se acabar com suas derrotas e comemorar suas vitórias.

Os ingressos estão disponíveis de forma física na Livraria Leitura, do Goiânia Shopping e no Ingresso Digital, com valores entre R$ 35 a R$ 140, de acordo com o setor escolhido na plateia e o tipo de ingresso (inteira, social ou meia). Também está disponível a opção de ingresso social, que garante desconto para todos que levarem 1 kg de alimento não perecível, que deverá ser entregue na portaria do evento, junto à validação do ingresso.