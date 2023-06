Bruno Cabrerizo reclama da eliminação da 'Dança do Famosos' e chama a final de 'cartas marcadas'

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Bruno Cabrerizo não aceitou bem a eliminação da Dança dos Famosos, quadro do Domingão com Huck, neste domingo (25). Logo após a exibição do programa, o ator abriu uma live para expor a sua insatisfação com o resultado e ainda acusou a direção do programa de ter "cartas marcadas" para chegar à final da temporada com três competidoras: Carla Diaz, Priscila Fantin e Rafa Kalimann.

O ator também reclamou que parte do discurso feito logo após a divulgação dos resultados do ritmo Dança Contemporânea foi cortado pela edição. A bailarina Juliana Paiva, que sempre participou das transmissões ao vivo do ator em cada etapa da competição, se mostrou desconfortável com os apontamentos feitos pelo companheiro. A live não ficou salva no perfil do artista, mas os fãs trataram de comentar o desabafo do ator.

Cabrerizo acabou exaltando a trajetória da dupla na competição, lembrou as dificuldades dos ritmos e, apesar das acusações, deixou registrado a gratidão pelo convite para participar da Dança dos Famosos 2023. Ele não disse para quem iria a sua torcida na final do quadro.

Nesta segunda-feira (26), Bruno ainda compartilhou alguns momentos da jornada da dupla e agradeceu o público que torceu por eles. "Brilhando no palco da dança. Quero expressar minha gratidão de todo coração a cada um de vocês, nosso público incrível, por nos acompanharem nessa competição desafiadora. Cada momento foi uma oportunidade de crescimento e aprendizado. E também a Juliana Paiva, minha parceira de dança, não há palavras suficientes para descrever o quanto sou grato por ter compartilhado essa jornada única e inesquecível ao seu lado".

A reportagem procurou o ator, que visualizou todas as mensagens, mas não respondeu. A assessoria de Bruno Cabrerizo também foi procurada e confirmou que ele fez uma live após o resultado do programa neste domingo (25). Disse também que assim como nas transmissões anteriores, a última não foi salva no perfil do ator, mas não comentou sobre o conteúdo da publicação. Já a Globo não se manifestou com relação a acusação do ator sobre uma suposta manipulação de resultados.