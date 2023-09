Bruno e Marrone, Simone Mendes e outros são atrações no Goianésia Rodeio Show

O Goianésia Rodeio Festival teve início na noite desta quinta-feira (14), com shows de Simone Mendes, Bruno e Marrone e Cláudia Leitte de graça para a população do município da região central do estado. O evento, que acontece no Parque da Lagoa Princesa do Vale, segue até o próximo sábado (16).

A dupla sertaneja ficou responsável pela abertura do evento. Na sexta-feira (15), Simone Mendes é a atração principal da noite. Após a separação da dupla com a irmã Simaria, a cantora já possui hits como Erro Gostoso em sua carreira solo.

O evento abriu possibilidades de outros ritmos musicais marcarem presença e também conta com Claudia Leitte, que conquistou fãs com o axé baiano, na programação. Já o sábado, quando se encerra o rodeio, Luiz Martins, ex dupla com Maurílio, é a atração principal da noite.