Bruno Gaga aperta botão e desiste do programa

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Bruno Gaga apertou o botão de desistência do BBB 23 na tarde desta sexta-feira (17). O ex-participante afirmou aos brothers que estava no ápice da ansiedade e com muita saudade dos pais. Ele apertou o botão, se despediu dos colegas e foi informado de que deveria deixar a casa pelo confessionário.