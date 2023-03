Cátia Paganote revela fim de grupo das ex-paquitas no WhatsApp

Catia Paganote, uma das paquitas -como eram chamadas as assistentes de palco de Xuxa-, revelou que a ligação entre as garotas que se conheceram nos anos 80 já não é mais forte. Ela admitiu que o grupo de WhatsApp que existia há alguns anos foi encerrado.

Em entrevista ao podcast Papagaio Falante, Cátia contou que as ex-paquitas pararam de se comunicar após confusões. "O grupo acabou, não sei por quê. Tinha um grupo só da primeira geração e outro grupo que estavam as meninas das outras duas gerações com a gente. Mas aí começou a dar confusão e acabou" disse.

A atriz ainda revelou que não mantém amizade com as antigas colegas. "Só curtir uma foto no Instagram, mandar parabéns" é o máximo de contato que possui. Quando questionada sobre saudades, ela não pestanejou ao responder que ninguém do antigo grupo a faz falta.

Andréa Sorvetão, uma das paquitas, se envolveu em polêmica com Xuxa em 2021, quando ela e o marido se posicionaram politicamente a favor do ex-presidente Jair Bolsonaro. Na ocasião, Andréa recebeu unfollow de Xuxa nas redes sociais. Ela também ficou de fora do documentário que contará a história da Rainha dos Baixinhos e que deve ser lançado em 13 de julho pela Globoplay.

Catia também disse que gostaria de ter ido ao Navio da Xuxa, em comemoração aos 60 anos da Rainha dos Baixinhos: "estou triste porque não estive lá, participando daquela festa". A viagem de cruzeiro reuniu amigos, convidados famosos e fãs para celebrar a ídola.