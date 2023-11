Céline Dion faz rara aparição em meio a diagnóstico de doença neurológica

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A cantora Céline Dion, 55, compareceu a um jogo de hóquei na noite da última segunda-feira (30). Depois de assistir à partida entre o Vegas Golden Knights e o Montreal Canadiens na T-Mobile Arena, em Las Vegas, a artista entrou no vestiário para cumprimentar sua equipe local.

Esta foi uma das raras aparições de Céline em imagens, após ter sido diagnosticada com uma doença neurológica rara chamada síndrome de Stiff-Person, em dezembro do ano passado. A vice-presidente de comunicações dos Canadiens compartilhou fotos ao lado de Céline no Instagram com o braço da cantora ao redor dela.

"Tivemos uma linda visita no jogo em Vegas ontem. Obrigada, Céline, por sua generosidade. Toda a equipe está muito feliz por tê-la conhecido e a sua família", escreveu em francês, ao lado das imagens.

A condição de Céline também é chamada no Brasil de síndrome da pessoa rígida e pode afetar tanto o sistema nervoso central quanto provocar contrações nos músculos do tronco e dos membros superiores e inferiores.

