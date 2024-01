Céline Dion vai lançar filme sobre como a síndrome da pessoa rígida afetou sua vida

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A cantora Céline Dion vai lançar um documentário para mostrar como é viver com síndrome da pessoa rígida, doença neurológica rara que causa rigidez nos músculos e espasmos e que fez ela cancelar uma turnê na Europa no ano passado.

"Tem sido um desafio para mim, desde descobrir minha condição até aprender a viver com ela e gerenciá-la, mas sem deixar que me defina. Durante essa ausência, decidi que queria documentar essa parte da minha vida, tentar aumentar a conscientização sobre essa condição pouco conhecida e ajudar outras pessoas que compartilham o diagnóstico", escreveu ela no Instagram.

O documentário "I Am: Celine Dion" é dirigido por Irene Taylor e será lançado no Prime Video.

Dion revelou seu diagnóstico em dezembro de 2022, ao adiar parte da turnê "Courage World Tour". Na ocasião, contou ao público como a doença dificultava sua vida e disse estar se esforçando para se fortalecer. No ano passado, ela se dedicou ao tratamento.