Caco Barcellos é convocado pela Globo para Copa do Mundo feminina

ARACAJU, SE (FOLHAPRESS) - À frente do Profissão Repórter, exibido nas noites de terça na Globo, o jornalista Caco Barcellos está na Austrália para produzir um programa especial sobre a Copa do Mundo feminina, realizada desde a semana passada.

O jornalístico vai exibir um especial sobre os bastidores da cobertura do Mundial e mostrar a relevância que o futebol feminino vem adquirindo no Brasil nos últimos anos. O especial deve ir ao ar quando o torneio estiver em fases mais agudas, como nas quartas de final.

Caco tem acompanhado o dia a dia de Bárbara Coelho e Renata Mendonça, as duas setoristas enviadas pela Globo para cobrir a Seleção Brasileira diariamente. No Brasil, a equipe do programa acompanha familiares de jogadoras.

É a primeira vez que a área de Jornalismo da Globo envia uma produção para a cobertura da Copa feminina, novidade até mesmo na programação da TV carioca. Este é o segundo Mundial de mulheres com jogos da Seleção mostrados em TV aberta pela emissora; a primeira foi em 2019, na Copa da França.

Este ano, a Globo vai exibir sete partidas na TV aberta e 34 no SporTV. Para Austrália e Nova Zelândia, os dois países que sediam a competição deste ano, foram enviados 12 profissionais, sendo a maioria mulheres.

Nomes como Bárbara Coelho, Denise Thomaz Bastos, Gabriela Moreira e Renata Mendonça estão nos locais dos jogos. A transmissão é toda operada do Brasil -com narração de Renata Silveira, Luis Carlos Jr., Dandan Pereira, Isabelly Moraes e Luís Roberto. Todos os 64 jogos da Copa do Mundo feminina serão transmitidos pela Cazé TV no YouTube.