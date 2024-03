Caetano Veloso e Maria Bethânia são homenageados pelo ‘Caldeirão com Mion’

Os cantores baianos Caetano Veloso e Maria Bethânia gravaram nesta terça-feira (1), nos Estúdios Globo, uma participação especial no "Caldeirão com Mion".

O especial com os irmãos, que estreiam uma turnê por sete capitais do Brasil a partir de agosto, vai ao ar em abril na TV Globo/TV Anhanguera. Para prestigiar os artistas baianos, uma plateia de vips assistiu à gravação. Dentre os convidados que foram ao especial estavam lá Fátima Bernardes, Pedro Neschling, Dan Ferreira, Martinália e muitos outros.

Dúvidas

No Instagram, Caetano Veloso compartilhou uma série de respostas às principais dúvidas do público que quer comprar ingressos para sua turnê com Maria Bethânia.

“Os ingressos estão esgotados? Não! A venda para o público geral não abriu, sendo assim, ainda tem ingressos para todos os setores em todas as cidades”, diz a publicação.

Para quem não quer perder a chance de garantir seu lugar nas apresentações, a venda de ingressos para o público geral acontece nesta quarta (20), a partir das 10 horas, para vendas online e, às 12h, nas bilheterias oficiais.

Os artistas se apresentam em Brasília, pertinho de Goiânia, no dia 9 de novembro. Os dois passam ainda por Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Belém, Porto Alegre, Salvador e Porto Alegre.