Caetano Veloso e Maria Bethania anunciam turnê em dupla pelo Brasil

Os músicos Caetano Veloso e Maria Bethânia anunciaram que farão uma turnê juntos pelo Brasil. O anúncio foi publicado na quarta-feira (6), nas redes sociais dos artistas. Os ingressos serão vendidos a partir do dia 17 de março para clientes do Banco do Brasil, e do dia 20 de março para clientes gerais.

No fim do ano passado, os cantores, que são irmãos, chegaram a negar que estavam planejando uma turnê.

Os artistas, que também são irmãos anunciaram que passarão por várias capitais brasileiras. Confira as datas e os lugares: 3 e 4 de agosto: Rio de Janeiro (Rio Arena); 7 de setembro: Belo Horizonte (Estádio do Mineirão); 29 de setembro: Belém (Hangar); 12 de outubro: Porto Alegre (Arena do Grêmio); 9 de novembro: Brasília (Arena BRB); 30 de novembro: Salvador (Itaipava Arena Fonte Nova) e 14 de dezembro: São Paulo (Allianz Parque).