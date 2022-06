Caetano Veloso faz show em Goiânia em comemoração aos 80 anos

Em comemoração aos seus 80 anos, o cantor Caetano Veloso promove um show especial em Goiânia no dia 20 de agosto, no Centro de Convenções da Puc Goiás. Na ocasião, o baiano apresenta o espetáculo da turnê Meu Coco, primeiro álbum de inéditas desde 2012 lançado no ano passado. Em breve será anunciada a venda dos ingressos.

Aclamado pela crítica e público, Meu Coco é um disco que ilustra as preocupações de Caetano sobre o futuro do Brasil, além de apresentar suas inquietações políticas e sociais. Do disco saíram grandes hits, a exemplo de Anjos Tronchos e Não Vou Deixar.

No show de Goiânia, o músico, que completa 80 anos no dia 7 de agosto, será acompanhado no palco pelos músicos Lucas Nunes, que produziu o álbum Meu Coco, Kainã do Jeje, Pretinho da Serrinha, Rodrigo Tavares, Alberto Continentino e Tiaguinho (também) da Serrinha.

A cenografia do espetáculo é assinada por Hélio Eichbauer, que vinha fazendo os cenários dos shows desde O Estrangeiro (1989), e deixou, antes de morrer repentinamente, um esboço cenográfico adaptado por Luiz Henrique, que foi assistente do cenógrafo.

Além das canções de Meu Coco, Caetano também tocará grandes clássicos do seu repertório que ajudam a contar a história da música brasileira.

Serviço:

Quando: 20 de agosto (sábado)

Horário: 21 horas

Local: Centro de Convenções da PUC Goiás - Câmpus II, Av. Engler, 507 - Jardim Mariliza, Goiânia - GO