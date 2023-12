Caio Castro se matricula em faculdade de ciências biológicas

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Caio Castro, galã das novelas e das redes sociais, voltará para as salas de aula. O ator anunciou nas redes sociais nesta quinta-feira (7) que se matriculou no curso de ciências biológicas.

"Hoje fui me matricular. É, ano que vem começo em ciências biológicas", escreveu. Caio fará a faculdade na modalidade à distância (EAD). Ele já chegou a cursar psicologia, mas não se graduou.

Além de ator, empreendedor e estudante, Caio é também piloto. Ele competiu duas temporadas no automobilismo e, em fevereiro deste ano, estreou na Copa Truck, a maior competição de caminhões do mundo.

Nos comentários, fãs o parabenizam pela conquista e alguns brincam com a presença do ator em sala de aula. "Imagina estudar com você? Ia reprovar só olhando para esse rostinho lindo", comentou uma seguidora. "Se as aulas forem presenciais, essa vai ser a turma mais 'cheia'", comentou mais uma.