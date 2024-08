Caldas Country Festival 2024 anuncia novas atrações

O Caldas Country Festival 2024 anunciou nesta quarta-feira (21) três artistas que irão fazer parte de sua 17ª edição, nos dias 15 e 16 de novembro: Gusttavo Lima, Jiraya Uai e a dupla Rayane & Rafaela. As novas atrações se juntam aos nomes já anunciados: Zé Neto & Cristiano, Jorge & Mateus, Murilo Huff, Nattan, Edson & Hudson, Tomate, Guilherme e Santiago, Ralf e Luiz Claudio & Giuliano.

Aos 34 anos e com 13 milhões de ouvintes mensais no Spotify, Gusttavo Lima é hoje um dos grandes nomes da nova geração da música sertaneja. Em sua discografia, conta com oito projetos lançados, com destaque para o álbum “Buteco do Gusttavo Lima” com o qual conquistou disco de Ouro em 2015.

O goiano Jiraya Uai tem se destacado por unir a mistura da batida eletrônica com funk e sertanejo, e seu maior sucesso "Olha o Trem" acumula mais de 25 milhões de visualizações no YouTube. Já Rayane & Rafaela são mineiras e iniciaram a carreira como compositoras; apadrinhada por nomes como Henrique & Juliano, a dupla passou a ganhar destaque na voz e hoje soma mais de 3,5 milhões de ouvintes mensais, com o grande sucesso “Ali Te Ama” acumulando 85 milhões de reproduções.

Tendo lugar em um dos berços do sertanejo, Caldas Novas (GO), o Caldas Country Festival é um marco no calendário nacional de eventos musicais há mais de uma década. Em 2023, o evento encantou uma audiência de 45 mil pessoas ao longo de mais de 20 horas de música, com performances de artistas como Bruno & Marrone, Ana Castela, Maiara & Maraisa, Hugo & Guilherme, Gustavo Mioto e Pedro Sampaio, entre outros.

Os ingressos estão sendo vendidos no site do Total Acesso.