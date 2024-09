Caldas Country Festival 2024 anuncia parceria para voos de SP a Caldas Novas

O Caldas Country Festival fechou parceria com a Azul linhas aéreas para a edição deste ano, que ocorre nos dias 15 e 16 de novembro. A novidade inclui passagens aéreas partindo de Congonhas (SP) e aterrissando em Caldas Novas (GO), hospedagem com direito a pocket shows durante a estada, acesso exclusivo ao evento, camisetas customizadas, e uma experiência open food e open bar em camarote durante os shows.

Tendo lugar em um dos berços do sertanejo, no interior de Goiás, o Caldas Country Festival é um marco no calendário nacional de eventos musicais há mais de uma década. Gusttavo Lima, Jorge & Mateus, Murilo Huff, Nattan, Edson & Hudson, Tomate, Guilherme e Santiago, Ralf e Luiz Claudio & Giuliano, Jiraya Uai e Rayane & Rafaela são os artistas já anunciados que farão parte do evento neste ano.

Como parte do Circuito Sertanejo, o Caldas Country é a última etapa dos seis mais proeminentes eventos de música sertaneja do país. Ao longo de mais de 20 horas de música, a última edição, que trouxe uma audiência de 45 mil pessoas, teve shows de artistas como Bruno & Marrone, Ana Castela, Maiara & Maraisa, Hugo & Guilherme, Gustavo Mioto e Pedro Sampaio, entre outros.

Os ingressos para esta edição especial, programada para os dias 15 e 16 de novembro, estão disponíveis para compra através do site Totalacesso.com.