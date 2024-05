Caldas Country Festival 2024 anuncia primeiras atrações e abre a venda dos ingressos

O Caldas Country Festival 2024, está de volta e realiza a sua 17º edição, e as primeiras atrações confirmadas para o evento neste ano são a renomada dupla sertaneja Jorge & Mateus e pela primeira vez no palco do festival, o fenômeno Murilo Huff. O evento acontecerá nos dias 15 e 16 de novembro, em Caldas Novas (GO).

A venda de ingressos está disponível no site Totalacesso.com. O festival, organizado pelas empresas Diverti e EXP, promete resgatar as lembranças do público apaixonado por sertanejo e viver novos grandes momentos.

Última edição

Em 2023, o Caldas Country Festival reuniu 45 mil pessoas, em mais de 20 horas de shows de grandes artistas da música brasileira, como Bruno & Marrone, Ana Castela, Maiara & Maraisa, Hugo & Guilherme, Zé Neto & Cristiano, Gustavo Mioto, Pedro Sampaio, Edson & Hudson, entre outros. No ano passado, a estrutura do evento incluiu 1.856 pontos de iluminação e um telão de led com 600 metros quadrados no palco principal.