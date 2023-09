Caldas Country: Veja atrações e valores de ingressos

O Caldas Country Festival divulgou as atrações deste ano e anunciou o início das vendas de ingressos. A programação começa na quinta-feira 1º de novembro e vai até o domingo 4. Além dos ingressos individuais e por dia, existem as opções de pacotes.

Esta será a 17° edição do Caldas Country Festival, e segundo a produção, vai ter mais de 30 horas de diversão. O evento acontece no espaço Solar de Caldas às margens da GO-309 e Avenida São Paulo, em Caldas Novas.

A organização do evento divulgou os artistas confirmados, e para esta edição o público vai poder ver Bruno e Marrone, Cláudia Leitte, Zé Neto e Cristiano e Maiara e Maraísa. Os valores para o dia 4 de novembro ainda não estão disponíveis. Os demais dias e pacotes podem ser adquiridos no site. Veja abaixo as opções de ingressos .

01/11 - quinta-feira

ESQUENTA OFICIAL – Único - R$ 249,00

HOTEL OFICIAL - Single/duplo - 01 a 05/11 (4 diárias) - R$ 2.990,00

HOTEL OFICIAL - Triplo - 01 a 05/11 (4 diárias) - R$ 4.090,00

HOTEL OFICIAL - Quádruplo - 01 a 05/11 (4 diárias) - R$ 5.240,00

02/11 - sexta-feira

PRÉ FESTA – Único - R$ 269,00

VOO OFICIAL - individual - ida 02/11 - volta 05/11 - R$ 1.490,00

HOTEL OFICIAL - Single/duplo - de 02 a 05/11 (3 diárias) - R$ 2.590,00

HOTEL OFICIAL - Triplo - de 02 a 05/11 (3 diárias) - R$ 3.690,00

HOTEL OFICIAL - Quádruplo - de 02 a 05/11 (3 diárias) - R$ 4.790,00

03/11- sábado

HOTEL OFICIAL - Single/duplo - de 03 a 05/11 (2 diárias) - R$ 2.190,00

HOTEL OFICIAL - Triplo - de 03 a 05/11 (2 diárias) - R$ 3.290,00

HOTEL OFICIAL - Quádruplo - de 03 a 05/11 (2 diárias) - R$ 4.340,00

04/11 – domingo (Não divulgado)

PACOTES

A - Pacote Caldas Lover (sem Voo) - Passaporte Camarote Brahma+Esquenta+Pré Festa+Hotel - 01 a 05/11 - R$ 4.895,40

B - Pacote Caldas Lover (com Voo) - Passaporte Camarote Brahma+Pré Festa+Voo+Hotel - 02 a 05/11 - R$ 5.677,20

C - Camarote Brahma Passaporte 03 e 04/11 - R$ 1.790,00

D - Camarote Brahma Grupo de 6 pessoas 03 e 04/11 - R$ 10.203,00

E - Camarote Brahma Passaporte + Esquenta + Pré Festa 01,02, 03 e 04/11 - R$ 2.204,40

F - Camarote Open Super Bull Ballantine's 03 e 04/11 - R$ 1.040,00

G - Camarote Open Super Bull Ballantine's Grupo de 6 pessoas 03 e 04/11 - R$ 5.928,00

H - Camarote Open Super Bull Ballantine's Passaporte + Esquenta +Pré Festa 01, 02, 03 e 04/11 - R$ 1.454,40

I - Extra Vip Passaporte 03 e 04/11 - R$ 399,00

J - Extra Vip Grupo de 6 pessoas 03 e 04/11 - R$ 2.274,30

K - Extra Vip Passaporte + Esquenta+ Pré Festa 01,02, 03 e 04/11 - R$ 813,40

L - Mesa Piso 1 Passaporte 03 e 04/11 - R$ 12.900,00

M - Mesa Piso 2 Passaporte 03 e 04/11 - R$ 11.400,00

N - Mesa Piso 3 Passaporte 03 e 04/11 - R$ 11.400,00

O - Mesa Piso 4 Passaporte 03 e 04/11 - R$ 10.400,00