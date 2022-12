Camila Queiroz ganha papel em novela e volta por cima à Globo

O mundo dá voltas, não é mesmo Camila Queiroz? Um ano depois de deixar a Globo acusada de ter feito uma série de "demandas contratuais inaceitáveis" antes mesmo do fim das gravações de "Verdades Secretas 2", a atriz retorna à emissora. Ela foi escalada para interpretar um dos personagens centrais da próxima novela das 18h, "Amor Perfeito".

A Folha de S.Paulo apurou que Camila foi escolhida pela própria dupla de autores da trama, Duca Rachid e Júlio Fischer, que tem estreia está prevista para 20 de março. O elenco já começa a se reunir para as leituras de textos na segunda semana de janeiro. Além da atriz, Mariana Ximenez, Eliani Giardini, Felipe Camargo, Guito, Paulo Betti, Vitória Strada e Júlia Dalavia são alguns dos nomes confirmados na produção.

Camila, que estreou na Globo interpretando Angel de "Verdades Secretas"', em 2015, entrou em atrito com a emissora após as gravações a continuação da trama de Walcyr Carrasco serem estendidas em novembro do ano passado. Na época, Ricardo Waddington, diretor de entretenimento da emissora, falou sobre o caso em entrevista ao colunista Tony Goes, da Folha de S.Paulo. No bate-papo, ele disse que as exigências feitas pela atriz foram inéditas. "Ela queria alterar o desfecho da Angel. O Tony Ramos não pode fazer isto, a Fernanda Montenegro não pode fazer isto", criticou o diretor.

Ele negou também que a ida de Camila Queiroz para a Netflix, onde gravou o reality "Casamento às Cegas", tinha estremecido a relação da atriz com a emissora. "Independentemente do que aconteceu na relação contratual de Camila conosco, o que motivou sua saída da emissora foram as exigências que ela fez para cumprir uma extensão de apenas sete diárias", respondeu ele, que ressaltou que ninguém do elenco teve resistência em relação as diárias extras, menos a atriz. "Todo o resto do elenco concordou em fazer. Não teve uma única pessoa que dissesse 'ah, não, não vou fazer sete diárias'", pontuou.

Waddington ainda foi além. "Nós somos profissionais. Protegemos com a nossa vida o que a gente faz. 'O show não pode parar' não é uma figura de linguagem. É a lei do que nós fazemos. O cara vai lá com febre, doente, a mãe morreu, mas ele sobe no palco e entrega o que tem que entregar".

Segundo o diretor, além de alterar o final previsto de Angel e exigir que estivesse numa eventual terceira temporada, Camila também quis o poder de aprovar a campanha de lançamento da novela. "A campanha publicitária não é de responsabilidade dos Estúdios Globo. A campanha obedece a uma lógica de marketing, e temos especialistas que estabelecem essa lógica. Eu tenho 39 anos de Globo, 39 anos que eu trabalho com elencos, e nunca havia visto nada parecido", desabafou.

A Globo chegou até enviar uma nota justificando a saída da atriz. "Impactado pelos rigorosos protocolos adotados durante a pandemia, o período de gravação da obra, previsto para terminar no último dia 10, teve que ser ampliado por sete dias. Para assinar a extensão de contrato necessária à gravação das cenas finais da novela, Camila Queiroz quis determinar o desfecho da personagem Angel e exigiu um compromisso formal de que faria parte de uma eventual terceira temporada da obra, além de outras demandas contratuais inaceitáveis. A Globo, então, decidiu concluir Verdades Secretas 2 sem a participação da atriz. A novela seguirá sendo gravada e as cenas serão adaptadas para que seja mantida a essência da trama", dizia o comunicado.