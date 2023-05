Canais alteram programação para homenagear Rita Lee

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Diante da morte de Rita Lee, aos 75 anos, os canais brasileiros alteraram a programação desta terça-feira (8) para homenagearem a rainha do rock nacional. Após a exibição da série "Aruanas" (2019), a Globo vai reprisar um episódio do Especial Som Brasil -Rita Lee, com falas inéditas gravadas por Pedro Bial, que reúne trechos de entrevistas e musicais.

A reprise vai mostrar também a gravação do show Rita Lee: Ao Vivo, exibido originalmente pelo canal Multishow, e que conta com a apresentação de sucessos da cantora. Por conta disso, o Profissão Repórter, de Caco Barcellos, não irá ao ar.

Durante o período da manhã de quarta-feira (10), a apresentadora Patrícia Poeta vai relembrar para o público participações da cantora em novelas e programas da emissora e vai entrevistar artistas e celebridades que tenha histórias com Rita.

A RedeTV! informou em nota que vai exibir uma programação especial em programas de entretenimento. O canal Multishow, do grupo Globo, vai reprisar, às 19h30, a gravação de uma apresentação da cantora em 2009, quando comemorou 40 anos de carreira.

O canal GNT, também da emissora, prestará homenagem ao vivo a artista e, às 23h15, vai reexibir a participação de Rita no programa Saia Justa. No Canal Brasil, será a vez do público acompanhar o curta-metragem "Os Mutantes", a partir das 22h. O Canal Bis coloca novamente no ar hoje, a partir das 21h, o episódio de "Versões" em que a atriz Julia Mestre interpreta hits da cantora.

No sábado (13), o Altas Horas vai exibir trechos de diversas participações de Rita no programa, com cenas do especial da grade que foi ao ar em abril. Nele, Serginho recebeu Beto Lee, filho mais velho da cantora, Tom Zé e Zezé Motta enquanto a artista acompanha de casa.