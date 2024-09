Canto da Primavera começa nesta terça-feira (3), em Pirenópolis

A 23ª edição do Canto da Primavera - Mostra Nacional da Música de Pirenópolis 2024 -, começa nesta terça-feira (3) com uma programação variada e totalmente gratuita. Realizado pelo Governo de Goiás, com investimento de R$ 3,3 milhões, o festival segue até o próximo domingo (8) com 57 shows locais, três atrações nacionais, além de oficinas e gravação profissional de música de artistas goianos.

A abertura oficial do festival acontece no Palco Teatro, localizado no Teatro Pompeu de Pina, novidade nesta edição, com a apresentação de Poly Pimpão e Gleyson Andrade, às 19h30. Porém, durante o dia a programação já acontece no Palco Coreto com a apresentação dos artistas DJ Ketlen, Marinho e Rodrigo Freire.

“Serão 60 shows em seis dias de festival, sendo 56 só de Goiás! Esse é um número recorde de atrações de toda a história do Canto da Primavera, e também de investimento direto do Governo de Goiás nos artistas goianos nesse evento”, comemora Yara Nunes, secretária de Estado da Cultura.

O 23º Canto da Primavera, conta, ainda, com o Palco Matriz, que também é novo nesta edição, localizado na Praça da Matriz, e o Palco Garagem, que é o palco principal do evento, anteriormente localizado na Beira Rio, mas, por conta das obras no local, alterado para a garagem da prefeitura.

De acordo com o secretário de turismo da cidade, Sérgio Rady, para esta edição, são esperadas cerca de 39 mil pessoas durante os seis dias de programação. Para ele, a movimentação na cidade reflete também na economia e na visibilidade do município.

“O evento não apenas destaca a diversidade e a riqueza da música brasileira, local, mas também fortalece a economia local, beneficiando hotéis, restaurantes e comércio em geral. Além disso, o Canto da Primavera serve como uma poderosa vitrine para a cidade, ampliando com sua visibilidade e consolidando Pirenópolis como um destino cultural vibrante, combinando arte, economia e cultura”, enfatiza.

Durante todos os dias de evento, diversas atrações passam pelos quatro palcos da cidade. Já no final de semana, o Palco Garagem recebe as três atrações nacionais: Maria Gadu, viabilizada com apoio do Sesc Goiás, na sexta-feira (6), Marcelo Falcão, no sábado (7), e, encerrando o evento no domingo (8), o cantor Toni Garrido.

Para conferir a programação completa do festival, acesse o site oficial cantodaprimavera.cultura.go.gov.br.

23º edição

O Canto da Primavera 2024 é realizado pelo Governo de Goiás, por meio da Secretaria de Estado da Cultura (Secult), com a correalização da Universidade Federal de Goiás, por meio da Fundação Rádio e Televisão Educativa (RTVE).

O evento tem como parceiros a Prefeitura de Pirenópolis, a Secretaria de Estado da Retomada, a Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes (Goinfra), a Universidade Estadual de Goiás (UEG), o Goiás Social e o Sesc Goiás.

A Mostra Nacional da Música será realizada entre os dias 3 e 8 de setembro, na cidade de Pirenópolis, e, em 2024, conta com um investimento de R$ 3,3 milhões e uma extensa programação totalmente gratuita. Além de 57 artistas regionais e locais, o festival conta com três atrações nacionais.

O evento, que é considerado a maior vitrine da música goiana, contará também com oficinas e um estúdio de gravação profissional gratuito para que novos artistas gravem músicas autorais com captação, edição, mixagem e masterização.