Cantor Belo apresenta show da turnê 'In Concert' em Goiânia, neste domingo (30)

Na turnê do projeto "In Concert", Belo sobe no palco de terno, camisa, calça social e todo o carisma que o rei do pagode romântico precisa para embalar o público.

Além de sucessos como "Ainda Gosto de Você", "Já Era" e "26 de Dezembro", o cantor apresenta alguns covers neste domingo (30), a partir das 17 horas, no Arena Multiplace, no setor Alto da Glória.

“No In Concert eu trago três horas de show com músicas de artistas que são referência para a minha vida, como Zé Augusto, Fábio Jr., Roupa Nova, além, é claro, dos meus sucessos”, conta o artista.

Carreira

Marcelo Pires Vieira, de 50 anos, mais conhecido como Belo, iniciou sua trajetória na música no saudoso grupo de pagode Soweto, que anunciou uma turnê especial de 30 anos que tem início no mês de julho deste ano. Goiânia, por enquanto, ainda não está na agenda dos shows comemorativos.