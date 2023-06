Cantor Daniel faz show em Goiânia: “Essa turnê tem rendido grandes emoções e experiências”

Nos anos 1990, eles fizeram parte da trilha sonora de muitos casais apaixonados e escreveram uma das histórias mais bonitas e relevantes da música sertaneja. Para comemorar as quatro décadas de carreira e ao mesmo tempo reverenciar o amigo e parceiro que partiu precocemente, Daniel está na estrada homenageando o legado de sua parceria com João Paulo. O projeto chega a Goiânia em dose dupla com shows nesta quinta-feira (15) e na sexta-feira (16), a partir das 21 horas, no Centro de Convenções da PUC Goiás. Os ingressos do segundo dia estão esgotados há alguns meses.

“Eu estou extremamente feliz, contente e lisonjeado em poder me apresentar duas vezes em Goiânia. Tenho certeza que viveremos momentos únicos juntos. Essa turnê tem sido um verdadeiro sucesso em diversas cidades e é uma honra receber esse carinho de todo o povo de Goiás. Essa capital tem uma importância para a gente maior do que os próprios goianos imaginam. Vivemos grandes momentos nessa terra, até a honra de ter sido recorde de bilheteria. Vocês podem esperar duas noites de puro amor, de felicidade, de renovação”, disse Daniel. O cantor também leva o projeto para Anápolis no sábado (17), na Estância Nobel.

Batizada de Daniel 40 Anos: Celebra João Paulo e Daniel, a turnê teve início no dia 3 de maio, no aniversário de Brotas, no interior de São Paulo, e segue até o fim do ano. A cidade é a terra natal do artista e foi onde a dupla – formada entre 1980 e 1997 - deu seus primeiros passos rumo a uma trajetória de sucesso. Juntos, eles lançaram oito discos e venderam 5 milhões de cópias, emplacando hits como Eu Me Amarrei, Minha Estrela Perdida, Só Dá Você na Minha Vida, Alguém, Hoje Eu Sei e o maior hit da história da parceria, tema da novela Explode Coração, da TV Globo, em 1995, Estou Apaixonado.

O repertório do show faz parte do DVD registrado no dia 21 de dezembro de 2022, no Vibra São Paulo, onde Daniel gravou 40 canções com participações de uma série de artistas de diversas gerações do segmento. Chitãozinho e Xororó, Jorge e Mateus, Bruno e Marrone, Maiara e Maraisa, Luan Santana, Michel Teló, Henrique e Juliano, João Neto e Frederico e Edson e Hudson foram alguns dos convidados que se revezaram ao longo do espetáculo para ser a segunda voz. O sertanejo já liberou dois volumes nas plataformas digitais e, em Goiânia, ocorre o lançamento oficial do projeto.

Entre os momentos de bastante emoção da gravação do álbum foram as participações do pai de Daniel, Zé Camillo, principal incentivador da dupla e que fez segunda voz para o filho na moda Poeira da Estrada, e Jéssica Renata dos Reis, filha de João Paulo, cantando Minha Estrela Perdida. Ela também vai participar da apresentação em Goiânia. Outro destaque do DVD foi logo na abertura com o maior clássico de João Paulo e Daniel, Estou Apaixonado, que reuniu 39 vozes – era para ser 40, mas Zé Neto e Cristiano estavam ausentes. A canção é uma versão em português, feita por Carlos Colla, para Estoy Enamorado, dos argentinos Donato e Estefano.

João Paulo e Daniel se conheceram na adolescência e passaram a cantar juntos em casas noturnas e feiras de Brotas em 1981. Quatro anos depois, eles lançam Amor Sempre Amor, primeiro álbum. O trabalho foi seguido pelo disco Planeta Coração (1987). O estrelato veio em 1989, com a faixa Desejo de Amor, presente no terceiro CD. Em 1995, eles se tornaram populares graças a hits como Eu Me Amarrei e Estou Apaixonado. Em 1997, a parceria terminou de forma trágica após a morte de João Paulo em um acidente automobilístico na Rodovia dos Bandeirantes, em São Paulo.

Quando o sonho deles foi interrompido, o sertanejo teve de reunir forças e contar com o apoio dos amigos, dos fãs e dos familiares para seguir na estrada e honrar o que havia criado junto ao seu parceiro. Ele prometeu a João Paulo que seguiria em frente e que manteria viva a história deles. Na pandemia, em casa, após visitar o repertório de João Paulo e Daniel, decidiu fazer um projeto para celebrar o início de tudo. Quando anunciou o show pelo Brasil, ele disse que se tratava do projeto da sua vida e que, se não fosse tudo o que viveu com João Paulo, hoje não estaria diante do público.



ENTREVISTA



Como você avalia os seus 40 anos de carreira?

É muito difícil mencionar os momentos mais importantes. Já rodei o Brasil inteiro com a minha música, fiz shows no exterior, já cantei com Andrea Bocelli, apresentei o Planeta Xuxa, participei de filmes, papéis e trilhas de novelas, já tive um clube de futebol, muitos prêmios. Me considero uma pessoa abençoada e sou muito grato a todos que me ajudaram a chegar até aqui. Eu via artistas como Chitãozinho e Xororó na estrada e que comemoraram recentemente 50 anos de história como algo tão distante e agora estou eu aqui, celebrando quatro décadas. Sou muito feliz em saber que minhas músicas e a parceria com João Paulo tem algo relevante na vida das pessoas. A estreia em Brotas foi algo incrível. Eu mesmo não me contive e chorei bastante. É como se voltasse ao início de tudo. Essa turnê tem rendido grandes emoções e experiências. As pessoas cantam, se divertem e relembram momentos inesquecíveis em família. É algo muito especial mesmo, de verdade.



O show é dedicado ao repertório de João Paulo e Daniel que emocionou o País na década de 1990. Como foi o processo de seleção do repertório?

Foi uma tarefa árdua, mas acredito que conseguimos elencar as composições mais importantes da nossa trajetória. Eu e o meu empresário escolhemos todo o repertório e confesso que ficou bem emocionante. A energia desse show é resgatar toda a nostalgia que vivi ao lado de João Paulo e prestar uma sincera homenagem ao meu eterno parceiro. Todas as apresentações foram emocionantes e tenho certeza que Goiânia também vai se emocionar.



A dupla João Paulo e Daniel estourou na onda do sertanejo romântico dos anos 1990. Como você analisa a relevância de João Paulo e Daniel para a música sertaneja?

Na verdade, o simples fato de poder voltar no tempo e olhar para trás, tantas coisas que a gente pôde construir, esse rastro tão positivo que a gente deixou e reviver um pouco disso, e celebrar, acima de tudo, a imagem do meu eterno parceiro João Paulo, é algo maravilhoso. Eu só posso agradecer a essas pessoas por nos permitirem que a nossa música faça parte da vida delas. Chegar numa marca tão expressiva é um presente e espero ter a oportunidade de comemorar à altura. Sou muito grato a todos que fazem parte dela. Eu vejo a história do João Paulo e Daniel, em primeiro lugar, como uma história muito bonita, de essência, de verdade, de altos e baixos, que não é diferente para ninguém. Acho que esse projeto também serve para nos mostrar que as canções da dupla ainda permanecem no coração das pessoas, então acredito que de alguma forma o nosso trabalho impactou alguém. Tudo que é feito com amor e dedicação acaba obtendo resultado positivo. Deixamos nossa marca.



O sertanejo hoje é dominado pela sofrência, especialmente a temática da traição. Você segue cantando o amor. Você acredita que o romantismo segue forte no mercado?

Eu acredito e sempre acreditei que falar de amor é fundamental. O amor não sai de moda, é verdadeiro, é um santo remédio. Acredito também que cada um tem a sua maneira de falar de amor. Eu só tenho de agradecer o fato de ter mantido a minha identidade ao longo desses anos todos. Não fiz por estratégia ou condicionamento, fiz por amor.



SERVIÇO

Show: Daniel 40 Anos Celebra João Paulo e Daniel

Datas: Quinta-feira (15) e Sexta-feira (16)

Horário: Abertura da casa às 21 horas. Início do show às 21h30

Local: Centro de Convenções da PUC Goiás Campus 2 / Avenida Engler, 507, Jardim Mariliza

Ingressos: De R$ 180 a R$ 400 (com opções de meia-solidária)

Classificação: Acima de 12 anos (desde que acompanhados dos responsáveis). Sexta-feira ingressos esgotados

Mais informações: baladapp.com.br