Cantor Fábio Júnior é homenageado pelos 70 anos, no ‘Caldeirão do Mion'

Mais um especial emocionante poderá ser visto no "Caldeirão com Mion" neste sábado, (11). O palco do programa vira cenário para uma grande homenagem a outro grande artista brasileiro. Dessa vez, os 70 anos de Fábio Jr. são celebrados na atração.

O cantor dá voz a hits de diferentes fases de sua carreira – entre eles, "Só Você", "Encosta" e "Alma Gêmea" – com direito a uma plateia VIP, cheia de talentos e fãs de Fábio.

Entre as celebridades que prestigiam o cantor, estão as atrizes Arlete Salles, Nívea Maria, Danielle Winits, o apresentador do "É de Casa" Thiago Oliveira, nomes do elenco de "Terra e Paixão", como Thati Lopes, Diego Martins e Ignácio Luz, além de Carla Cristina, que esteve em "Vai na Fé", e Juan Aguiar, no ar em "Fuzuê".

Com quase 60 anos de carreira, muitos discos lançados e 20 trabalhos na TV, Fábio Jr. tem a oportunidade de revisitar momentos especiais de sua trajetória, recebendo homenagens de colegas como Xuxa e Isadora Ribeiro, que mandam mensagens carinhosas ao artista. Além dos comentários sobre parceiros e parceiras de profissão, importância dos fãs também é destacada por Fábio Jr.: “Se não fosse vocês, eu nem existiria. Eu amo o que faço, e adoro o palco. É a mesma sensação, a mesma ansiedade e a mesma expectativa de que corra tudo bem nos shows. Olhando para trás, é óbvio que valeu a pena. Eu faria tudo de novo, não mudaria nada. A gente está aprendendo sempre, e agora estamos começando de novo, setentinha (risos)”, declara.

Lúcio Mauro Filho, que cresceu convivendo e admirando Fábio Jr., é o responsável pela difícil tarefa de escolher o setlist do cantor para o programa. Assim como o ídolo, Lucinho, que também é ator e cantor, destaca a importância de celebrar o artista e o que ele representa em sua vida: “Esse cara hoje pra mim é um herói, é um exemplo”.

Os talentos presentes fizeram declarações que levaram Fábio a chorar de emoção e a dar boas risadas também. Thati Lopes, por exemplo, conta que conheceu todas as músicas do artista no período em que trabalhava como locutora numa loja de roupas, e sua chefe ficava passando o DVD do cantor na televisão do estabelecimento. "Eu Me Rendo" é sua canção favorita.

Arlete Salles conta que guarda belas lembranças de trabalhos com Fábio Jr. e revela que, fazendo par com ele na dramaturgia, não tem beijo técnico.

“É um ator maravilhoso, elegante, sensível. Quando você foi para o canto, eu fiquei com saudade do meu colega. A dramaturgia perdeu um pouco, mas a música ganhou muito”, comentou a atriz.

Já Dani Winits lembra que contracenou com Fábio Jr. em "Corpo Dourado": “Estou muito feliz de estar aqui. Concordo com tudo isso que vocês já falaram do Fábio, desse universo particular com ele que a gente acaba guardando, desse multifacetado e gigante do nosso País. É emocionante estar aqui. Tem esse lugar da menina que volta lá atrás e da mulher que eu sou hoje. Você faz parte da minha vida, do meu amor e das minhas histórias”.

Já Nívea Maria evidencia sua grande identificação com o artista: “Dentro da trajetória dele, nós somos mais ou menos da mesma idade. Entre altos e baixos, temos uma história parecida; nós somos ligados pela arte. Nesses 70 anos, o Fábio certamente está ajudando a cultura do nosso País com essas letras e músicas maravilhosas”.

O Caldeirão com Mion vai ao ar aos sábados e tem apresentação de Marcos Mion e direção geral de Geninho Simonetti. A produção é de Beatriz Correa e a direção de gênero é de Monica Almeida.