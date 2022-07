Cantor Humberto, dupla com Ronaldo, cai de palco e fica ferido em gravação de DVD em Goiânia

O cantor sertanejo Humberto, que faz dupla com Ronaldo, publicou em suas redes sociais a foto do enorme hematoma que se formou em seu quadril após cair do palco durante a gravação de um DVD em Goiânia, nesta semana. “Olha aí o resultado do tombo”, brincou o artista.

O tombo mencionado por Ronaldo aconteceu no último dia 11, durante a gravação do DVD da dupla Bruno e Rafa.

“Gente do céu! Eu nem bebi! Filmou?”, disse Humberto entre risos após pisar fora do palco, cair e bater o quadril em uma parte da estrutura.

Felizmente, além do hematoma, o cantor garantiu que não teve nenhum ferimento mais grave. “Graças a Deus não passou de um roxo na barriga e está tudo certo”, escreveu.