Cantor João Neto, da dupla com Frederico, conta que está curado do câncer: 'tudo é possível'

O cantor João Neto, da dupla com Frederico, contou nas redes sociais nesta sexta-feira (17) que está curado de um câncer na tireóide. Há um ano, o músico vem lutando contra a doença fazendo tratamento no Hospital de Amor de Barretos (SP). "Com Deus no coração tudo é possível", escreveu na legenda.

Na publicação, João Neto aparece em momentos com a família e imagens que relembram o diagnóstico e a luta dele contra o câncer. Na legenda, o cantor fala da fé e da força que teve para vencer a doença.

"Hoje eu tenho ainda mais razão para erguer as mãos ao céu e Te agradecer, pois com a sua ajuda, com a força da minha fé, eu consegui vencer esta dura batalha contra a doença…. Faz um ano!", escreveu o cantor.

O vídeo termina com uma frase de agradecimento: "Obrigado por tanto".

Relembre o diagnóstico

O cantor João Neto, dupla do cantor Frederico, revelou no dia 16 de fevereiro de 2022 que estava em tratamento para curar um câncer na tireóide. Ele contou que recebeu o diagnóstico em dezembro de 2021 após uma série de exames de rotina.

De acordo com João Neto, ele decidiu falar sobre o assunto para alertar os fãs sobre a doença e aconselhá-los a fazerem testes constantemente."Decidi compartilhar com vocês esse meu momento", afirmou o músico.

"É uma doença silenciosa, nunca senti absolutamente nada, e gostaria de deixar um alerta a todos para se cuidarem. Façam exames de rotina, é muito ruim ser pego de surpresa como eu fui."