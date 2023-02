Cantor Péricles e família são assaltados em Santo André

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O cantor Péricles e a família foram assaltados na noite de quinta-feira (16) em Santo André, no ABC. O cantor teve um carro de luxo levado, junto com roupas da filha pequena. A ação dos criminosos foi registrava por uma câmera de segurança.

Péricles estava na frente de uma casa, na Vila Camilópolis, com a esposa e a filha, quando foi abordado.

Segundo a Polícia Militar, o próprio cantor acionou a corporação, por volta das 20h30, e contou que foi assaltado e que levaram seu carro, uma Land Rover Discovery cinza, além de outros pertences, como documentos, cartões e roupas da filha.

Ainda de acordo com a PM, na sequência o cantor ligou de volta e dispensou a viatura, informando que iria para a delegacia por meios próprios.

Um vídeo que circula mostra que um homem armado e usando capuz aborda o cantor, que estava com a esposa e a filha. Ele pega uma bolsa e depois sai com o veículo do cantor. Na sequência, um Fiat Uno branco, onde estava outro criminoso, também sai do local. A esposa e a filha do cantor atravessam a rua no momento do assalto. Péricles não reage e mantém as mãos para o alto.

As imagens não mostram nenhum tipo de agressão física e revelam que a ação dos criminosos foi rápida.

De acordo com a SSP (Secretaria de Segurança Pública), o cantor de 53 anos e a esposa, de 43, foram à delegacia informando que saíam da casa de um familiar quando foram surpreendidos por pelo menos dois homens, um deles armado, que anunciaram o assalto.

O homem armado, de acordo com a secretaria, subtraiu os pertences e fugiu no carro das vítimas. Já o segundo autor permaneceu dentro de um veículo Fiat Uno dando cobertura.

O caso foi registrado pelo 2º DP de Santo André e é investigado.

A Folha de S.Paulo entrou em contato com a assessoria do cantor, mas ainda não recebeu retorno.

Várias pessoas, anônimas e famosas, mandaram mensagens de apoio ao cantor nas redes sociais, mas ele não se pronunciou sobre o caso até o momento.