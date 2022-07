Cantor Sérgio Reis abre Festival Italiano de Nova Veneza; veja a programação

O cantor sertanejo Sérgio Reis abre a programação do 16º Festival Italiano de Nova Veneza no dia 4 de agosto, às 22 horas. A tradicional festa das massas, que reforça a importância da cultura italiana através da culinária, música e dança, será lançada oficialmente nesta quinta-feira (21/7), com um café da manhã para convidados na Fecomércio, em Goiânia.

O festival italiano será realizado de 4 e 7 de agosto na cidade de Nova Veneza. Após dois anos sem acontecer por conta das restrições da pandemia, a festa retorna em 2022 com estimativa de receber um público de 100 mil pessoas nos quatro dias de evento. Como nas edições anteriores, haverá a comercialização de comida típica, mas com programação cultural gratuita.

Principal atração anunciada, o show de Sérgio Reis promete relembrar sucessos dos seus 64 anos de carreira, como Menino da Porteira, Panela Velha, Coração de Papel e O Mineiro e O Italiano. O anúncio da participação do cantor, que esteve envolvido em diversas polêmicas políticas nos últimos meses como apoiador do presidente Jair Bolsonaro, gerou reações nas redes sociais. Em nota, a organização do evento afirma que o show de Sérgio Reis é uma realização do Sesc-Goiás e que não conta com nenhum recurso da prefeitura municipal de Nova Veneza.

A escolha do cantor, de acordo com a nota, se deu pelo propósito de oferecer uma atração que unisse as culturas italiana e goiana, uma vez que o músico é descendente de italiano e um ícone da música sertaneja. “Nosso evento é apartidário e visa ser um momento de confraternização e diversão para toda a população, independente de suas escolhas políticas”, diz o texto.

Tenores

A programação cultural contará com apresentação do grupo Os Tenores do Brasil, no dia 5 de agosto, às 22 horas. Formado pelos tenores Ricardo Régis e Marcelo Zanlucci, o duo promete um repertório para encantar os participantes da festa.

No dia 6, o acordeonista Ricardo Tucci alegra o almoço de sábado, com show a partir das 12 horas. Clássicos como Con te Partiro, Santa Lúcia, Tornasuriento, além de tarantelas, estão entre as canções garantidas para a festa de Nova Veneza.

O cantor local Waldir Amaral fecha a programação musical no dia 7, às 14 horas. O artista, que há 12 anos é atração no festival, cantará sucessos que embalaram a Itália nos anos, 1960, 1970 e 1980.

Dança

O Grupo Folclórico Ítalo-Brasileiro de Nova Veneza marcará presença nos dias 6 e 7 (sábado e domingo). Formado por 36 pessoas, entre homens e mulheres, adultos e crianças, o grupo preparou 12 coreografias que retratam a cultura italiana através da dança.

Dois grupos de alunos da escola municipal de Nova Veneza vão apresentar concertos italianos e cerca de 15 casais irão retratar temas importantes da história através de apresentações.

Baile de máscaras

O tradicional baile de máscaras está confirmado na programação e é sempre realizado aos sábados. A atração resgata o carnaval de Veneza, festa que marcava o início quaresmal e que ocorria desde 1904.

Os esportes também têm espaço reservado na 16ª edição do festival, como a bocha, esporte de tradição italiana, e um passeio ciclístico marcado para o sábado, dia 6 de agosto.

Panelaço

Outra tradição que não poderia ficar de fora é o panelaço, desfile realizado pelas cozinheiras do festival, que batem suas panelas em sincronia. O panelaço simboliza o sucesso dos quatro dias de festividades na cidade.

E por falar em cozinheiros, uma das grandes estrelas do festival é a comida. Para o retorno do evento, a estrutura da Cozinha da Nonna foi reformulada para receber 45 cozinheiras que conduzirão as panelas que irão preparar as mais 20 opções de pratos tradicionais da culinária italiana, como macarrão, nhoque, polpette, rotolo di pollo com salsa bianca, lasanha e as famosas polentas fritas com diversas opções de molhos. Os pratos custarão entre R$ 20 e R$ 40.

Vânia Alves, coordenadora da cozinha, fala emocionada sobre a retomada do festival. “Cheguei a achar que nunca mais estaria aqui de novo por causa dessa pandemia, que nos trouxe muito sofrimento. Mas, depois de uma época triste, teremos um momento de reencontros e celebração”, diz.

Localizada a 29 quilômetros de Goiânia, a cidade de Nova Veneza tem cerca de 60% dos moradores descendentes de italianos. O 16º Festival Italiano de Nova Veneza é uma realização da Prefeitura de Nova Veneza, com correalização do Sesc Goiás e apoio da Câmara Municipal de Nova Veneza, Governo de Goiás e Secretaria de Estado da Cultura.

SERVIÇO

16º Festival Italiano de Nova Veneza

Quando:

de 4 a 7 de agosto de 2022

Onde:

Nova Veneza, Goiás

Entrada:

gratuita

Informações: @festivalitalianonovavenezago