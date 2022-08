Cantora Bonnie Tyler fará show no Goiânia Arena

Uma noite que promete ser um eclipse total dos corações goianienses. Dona da voz rouca que marcou as décadas de 1970 e 1980, a cantora Bonnie Tyler sobe ao palco do Goiânia Arena no dia 26 de novembro para o show da turnê comemorativa dos seus 50 anos de carreira.

Se você tem mais de 30 anos, com certeza já cantou uma música da diva pop, que foi a primeira cantora galesa a conquistar o primeiro lugar nas paradas de sucesso dos Estados Unidos e Reino Unido, simultaneamente. O maior hit da carreira da artista é, sem sombra de dúvidas, Total Eclipse of the Heart. Mas ela ostenta diversas canções inesquecíveis, como It’s A Heartache e Holding Out for a Hero (do filme Footloose).

É dela a versão de maior sucesso de Making Love (Out of Nothing at All), gravada originalmente pela banda australiana Air Suply. No Brasil, a música ganhou versão sertaneja Você Mudou, regravada pelo cantor goiano Cristiano Araújo.

Mas a relação de Bonnie Tyler com o Brasil é bem anterior. Em 1987, a cantora gravou Sem Limites pra Sonhar, um dueto com Fábio Jr. onde ela canta a parte da letra em inglês.

Os ingressos para o show no Goiânia Arena são limitados e estão à venda no site MeuBilhete.com e nas Óticas Paris. Os valores de R$ 70 (meia solidária/arquibancada) até R$ 350 (camarote all inclusive). Mais informações em @UpMusicEvents.

Além da capital goiana, a turnê de Bonnie Tyler no Brasil passará por São Paulo, Florianópolis, Curitiba, Porto Alegre e Rio de Janeiro.



SERVIÇO

Show da cantora Bonnie Tyler

Data: 26 de novembro

Horário: às 21h

Local: Goiânia Arena, Av. Fued José Sebba - Jardim Goiás, Goiânia - GO, 74805-100

Ingressos: No site MeuBilhete.com ( https://www.meubilhete.com/bonnietyler-show ) e nas Óticas Paris (consulte as lojas selecionadas)

Valores: variam de R$ 70 (meia solidária, com doação de 2kg de alimentos/arquibancada) a R$ 350 (camarote all inclusive).