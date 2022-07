Cantora com voz parecida à de Marília Mendonça impressiona até o irmão da sertaneja; vídeo

A cantora Evelyn Duarte, de 16 anos, impressionou o irmão de Marília Mendonça, João Gustavo, quando soltou a voz ao lado dele. O vídeo, que mostra o momento, foi postado pela adolescente em suas redes sociais. "Foi um prazer enorme cantar com vocês", escreveu em agradecimento à dupla sertaneja Dom Vittor e Gustavo.

João Gustavo, que faz dupla com Dom Vittor, recebeu um abraço de Evelyn enquanto cantavam a música Esqueça-me se for Capaz, uma composição de Maiara & Maraisa com a rainha da sofrência. O vídeo foi gravado em uma bar de Goiânia no último sábado (2).

Evelyn Duarte é de Goiânia e sua voz tem sido comparada constantemente com a de Marília Mendonça, que morreu em acidente aéreo em novembro do ano passado. Na postagem do vídeo ela completou: "Vocês são maravilhosos, pessoas incríveis, esse momento vai estar guardado como todos os momentos importantíssimos que tive e vou ter, muito obrigada pela oportunidade, estarão guardados no meu coração", finalizou.