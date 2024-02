Cantora de forró Marcinha Sousa e marido morrem afogados em carro no Ceará

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A cantora Marcinha Sousa e seu marido Ivan, conhecido como Ivan da Van, desaparecidos desde domingo, foram encontrados mortos na noite desta segunda-feira (19). O Corpo de Bombeiros acredita que o casal foi arrastado pela chuva enquanto tentava atravessar uma ponte sobre um rio na cidade de Jardim, no interior do Ceará.

De acordo com informações do portal G1, que conversou com o Corpo de Bombeiros, os agentes encontraram o veículo do casal dentro da água, a cerca de 100 metros de distância de uma ponte no distrito de Bom Sucesso. Os bombeiros acreditam que o carro foi arrastado pela água. Jardim enfrentou uma chuva forte na segunda-feira.

Marcinha Sousa é conhecida por músicas como "Não te Quero Mais" e "Por Que Brigamos". Ela é irmã do também cantor Fernando Pisadinha.