Cantora goiana Débora Di Sá ganha prêmio nacional de música brasileira

A cantora goiana Débora Di Sá ganhou o Prêmio Grão de Música, evento que destaca artistas de 13 Estados brasileiros. A premiação ocorre nesta sexta-feira (15), às 20h, no Teatro Brincante em São Paulo, capital.



Débora é cantora, compositora, circense e atriz. Nascida em Goiânia, com raízes na cidade de Pirenópolis. Formada em Canto no Instituto de Artes da UFG. Em 2000 gravou seu primeiro CD “O Universo do Sr. Blan Chu” com a banda Sr. Blan Chu, que foi escolhida como “Banda Revelação” de 2001 pelo site Tudo da Música da Globo.com.

Também em 2001 recebeu a Comenda Colemar Natal e Silva e o Diploma de Destaque Cultural 2001. Em 2013, lançou seu primeiro cd solo “Pequeno Projeto de Poema Franco”, com canções autorais e em 2015 o cd “O Circo dos Amores Impossíveis”, uma parceria com o poeta Itamar Ribeiro. Em 2016 lançou seu terceiro álbum solo “Maria Grampinho”.



O Prêmio Grão de Música (PGM) é um espaço de valorização e promoção da música brasileira de todas as regiões do país e, especialmente, dos e das artistas que a representam. Idealizado pela cantora e compositora Socorro Lira, teve sua primeira edição em novembro de 2014 em cerimônia realizada na cidade de Salvador – Bahia. É dedicado à música popular brasileira e tem edição anual.