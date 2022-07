Cantora gospel Miriam Lino lança 'É Pela Manhã', primeiro single da carreira

A cantora gospel Miriam Lino lançou na sexta-feira (22) a canção É Pela Manhã, o primeiro single de sua carreira. Em menos de 24 horas, o clipe já tinha quase 2 mil visualizações no canal da artista no YouTube.

“A minha expectativa é que essa música alcance muitas pessoas que precisam de uma palavra de fé e esperança de dias melhores, e que ela possa confortar o coração dessas pessoas”, diz a artista, que planeja lançar futuramente um projeto totalmente com músicas autorais.

Casada com o produtor musical Marcelo Rodriguez, Miriam nasceu em Jaraguá, a 120 quilômetros de Goiânia. Atualmente, mora na capital, onde congrega na Igreja Cristo Vive Em Mim – dirigida pelos pais. Lá, era lidera o louvor há 13 anos.

Miriam já cantava desde seus 4 anos, com o incentivo dos pais, e descobriu sua paixão pela música aos 9 anos de idade, quando teve seu primeiro contato com o violão. Aprendeu a tocar e logo uniu o talento com instrumento ao canto para louvar na igreja.

O single É Pela Manhã é uma composição de Bené Gomes com produção musical, executiva e criativa de Marcelo Rodriguez. A canção jáestá disponível em todas as plataformas de streaming e em seu canal do YouTube.

Assista: