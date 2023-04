Cantora Yasmin Santos é assaltada à mão armada na porta de casa

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A cantora sertaneja Yasmin Santos foi vítima de um assalto à mão armada no portão da própria casa na noite de terça-feira (25) em São Paulo.

Ela estava voltando da igreja com a namorada quando foi abordada por quatro homens que levaram seu celular, apontaram armas contra sua cabeça e a agrediram com puxões de cabelo, um empurrão e um soco no braço.

"Fica o trauma aí. Para dormir essa noite foi bem complicado, crise de ansiedade. Mas eu tô bem. Como vocês podem ver, não estamos dormindo em casa, a gente não tem nem coragem de voltar lá", contou Yasmin no Instagram.

Ana Sprot, namorada de Yasmin, já tinha entrado em casa na hora do assalto: "Eu tinha acabado de ligar a televisão, porque a gente queria assistir ao Big Brother. Liguei a televisão, ouvi uma gritaria e achei que fosse ela conversando com o guardinha da guarita, que sempre tá ali, olhando e protegendo a gente".

O guarda também foi vítima do assalto e teve sua carteira roubada.

A casa em que as duas moram não fica dentro de um condomínio, e Yasmin já disse que pretende se mudar: "Estamos bem. Vai melhorar quando a gente se mudar daquela casa e tiver, finalmente, o nosso cantinho".