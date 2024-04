Capital Inicial apresenta a turnê "4.0" nesta sexta-feira (19)

Os roqueiros Dinho Ouro Preto, Fê Lemos, Flávio Lemos e Yves Passarel estão de volta a Goiânia e dessa vez para comemorar os 40 anos do Capital Inicial, banda formada em Brasília nos anos 1980, após o fim do Aborto Elétrico, que tinha Renato Russo como vocalista e que mais tarde fundaria a Legião. O show da turnê será nesta sexta-feira (19), a partir das 19 horas, no Arena Multiplace.

A turnê Capital Inicial 4.0 começou no palco do Rock in Rio, em 2022, depois percorreu mais de 60 cidades, em quase 100 shows. No repertório, os músicos fazem um passeio pelas fases marcantes da banda, com clássicos como "Primeiros Erros", "Natasha", "À Sua Maneira" e "Independência".

Em quatro décadas de sucesso, o Capital teve duas fases distintas: no boom dos anos 1980, com raízes no punk e no pós-punk, emplacou sucessos como "Música Urbana", "Psicopata" e "Belos e Malditos". Depois ficou mais popular se apresentou no Rock in Rio, em 1991, no Maracanã. No final da década, a banda passou por turbulências e encerrou suas atividades, voltando nos anos 2000.

“Quando o Capital se reuniu novamente vi aquilo como uma nova oportunidade e o jeito de aproveitar isso não era com nostalgia. Me dou conta do quanto é raro o que aconteceu com a gente. E é por isso que deve ser aproveitado ao máximo e para isso é preciso sempre estar lançando discos novos. Para que eu não morra de tédio preciso sempre olhar para frente”, disse Dinho Ouro Preto.

Sobre as transformações da banda, Dinho explica. “Quando comecei a ouvir rock nos anos 1970 só escutava metal, caso de Black Sabbath, Led Zeppelin e AC/DC. Depois passei a ouvir apenas punk rock. Demorei muito tempo para entender Elvis Presley e The Rolling Stones e a gostar de Beatles. Isso se reflete nas minhas composições. O Capital não é uma banda indie, de metal, pop porque somos pesados demais, caso de Tempestade, Tudo Vai Mudar, algumas canções são mais palatáveis”, lembra o roqueiro.

Serviço

Show do Capital Inicial

Quando: 19 de abril (sexta-feira), a partir das 19h

Onde: Arena Multiplace (Alameda Barbacena, Qd. 28, Lt. 18, Vila Alto da Glória, Goiânia)

Ingressos físicos: Arena Multiplace - Alameda Barbacena, Qd. 28 - Lt. 18 - Vila Alto da Glória, Goiânia - GO

Ingressos online: Brasil Ticket - https://brasilticket.com.br/capital-inicial-arena-multiplace.html?fbclid=PAAaZJMArSMAVwiBMiozORRS5dGnf_J3Fi0s0AnGPxBY6ep45u126E1UsGPAs_aem_Achv6NWO1HOZGXsUBQj_Krz4Ma7vJHe3Tr4VRml0oXTf3ei8deHfQsqjl2a37RFpvog

Informações: (62) 9.9943-9739.

Site :arenamultiplace.com.br