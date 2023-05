Formada por Dinho Ouro Preto (vocal e guitarra), Fê Lemos (bateria), Flávio Lemos (baixo) e Yves Passarell (violão), a banda Capital Inicial se apresenta em Goiânia, nesta sexta-feira (26), com a turnê que celebra os 40 anos de história do grupo que surgiu nos anos 1980 em Brasília (DF).

O show será no Arena Multiplace, anexo ao Laguna Gastrobar, no Alto da Glória. Os ingressos são a partir de R$ 340 (inteira), e podem ser adquiridos pelas redes sociais @arenamultiplace e na portaria do evento.

São muitos hits e parcerias de sucesso nessas quatro décadas, a maioria será apresentada nesta turnê especial. Dinho fala um pouco sobre como foi a escolha deste repertório:

“Acumulamos um vasto repertório durante nossa longa aventura. Vamos das canções do Aborto Elétrico até coisas do nosso último disco. Todas nossas músicas mais conhecidas estão incluídas, mas também colocamos vários “lados B”. O show tem duas horas e há um pouco de tudo”, adianta.

“Eu não sou muito chegado à nostalgia mas essa data nos pareceu irresistível, uma turnê comemorativa se fez obrigatória”, acrescenta.