Carreira de Marvvila pós-BBB tem festival e turnê internacional

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Marvvila foi a 12ª eliminada do BBB 23 (Gobo) e, mesmo estando há apenas dois dias fora da casa, já está vendo mudanças em sua carreira na música.

Algumas novidades com o nome da cantora já foram anunciadas nas últimas horas. A maior delas é que Marvvila fará sua primeira turnê internacional. Com shows marcados para agosto em Portugal, a ex-BBB disse em entrevista ao Gshow que está muito feliz.

Além dos shows na Europa, a cantora também foi anunciada como atração principal do festival The Town. Junto com ela, estão nomes como o de Luísa Sonza, Iza e Maroon 5.

Marvvila fará sua apresentação no dia 7 de setembro, no mesmo dia em que Ludmilla também se apresentará no festival.

As novidades para Marvvila não param. Logo ao sair do reality, a cantora viu que uma de suas canções ganhou uma participação especial de Alexandre Pires. A nova versão da música foi lançada enquanto Marvvila ainda estava na casa do BBB 23.