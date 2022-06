Carreta de Maiara e Maraisa tomba em rodovia de São Paulo

Uma carreta que transportava equipamentos da dupla Maiara & Maraísa tombou na rodovia SP-304, Leônidas Pacheco Ferreira. O acidente aconteceu no início da tarde desta sexta-feira (17). As cantoras sertanejas têm show marcado esta noite na cidade de Bariri, em São Paulo.

Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), a carreta tombou no trevo de Itaju (SP). Segundo a assessoria de imprensa da dupla, não houve nenhum dano físico a nenhum dos colaboradores. No veículo estavam apenas equipamentos de som. As causas do acidente ainda são desconhecidas.

A Prefeitura de Bariri confirmou que o show está mantido, assim como toda a programação do evento. A assessoria das cantoras, em nota, disse que os equipamentos vão ser repostos para a apresentação que começa a partir das 20h desta sexta-feira (17). As artistas devem chegar na cidade somente na hora da apresentação.

Maiara & Maraisa são a atração principal nesta noite no evento, que faz parte das comemorações dos 132 anos da cidade de Bariri, completados na última quinta-feira (16). O evento acontece no Estádio Municipal Farid Jorge Resegue.

Nota da assessoria de Maiara e Maraísa:

"A assessoria de imprensa de Maiara & Maraisa informa que a carreta da dupla tombou nesta tarde, 17, de junho. O acidente ocorreu na rodovia Leônidas Pacheco Ferreira (SP-304), trecho Itaju. Felizmente, ninguém se feriu.

Ainda não há informações precisas sobre os equipamentos ou motivação do acidente. Por não haver nenhum dano físico a nenhum dos colaboradores da dupla e reposição dos equipamentos, todas as apresentações serão mantidas."