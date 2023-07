Casa da Barbie pode ser alugada e terá Ryan Gosling de Ken como seu anfitrião

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Com a reforma da Mansão da Barbie concluída, o Airbnb anunciou que os fãs que conseguirem alugar o imóvel pela plataforma poderão, além de dançar na pista de patinação, nadar em uma piscina com borda infinita e conferir os figurinos de Ken, ter o ator Ryan Gosling como anfitrião.

O canadense interpreta o boneco no filme "Barbie", que entra em cartaz no dia 20 de julho. Já a boneca loira será vivida por Margot Robbie, sob a direção de Greta Gerwig.

As reservas para a casa dos sonhos em Malibu, no estado americano da Califórnia, será liberada a partir do dia 17 de julho, às 10h no horário local (14h no horário de Brasília), para até duas pessoas durante uma noite. A experiência está marcada para os dias 21 e 22 deste mês e os hóspedes terão de arcar com as próprias despesas com alimentação e deslocamento.

A plataforma ressalta que a acomodação é de propriedade privada e afirma que a quantia arrecadada com a estadia será doada para a ONG Save the Children. Moradores do Brasil não estão elegíveis para a locação.

Quem garantir a reserva terá acesso a uma vista panorâmica para uma das praias de Malibu e verá de perto o escorregador cor-de-rosa que compõe o cenário do filme live-action. Inaugurada em 2019 em comemoração aos 60 anos da boneca Barbie, a casa foi reformada para marcar o lançamento do filme, que ainda tem a cantora Dua Lipa no elenco.