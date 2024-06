Cauã Reymond estará no elenco do remake de ‘Vale Tudo’

Cauã Reymond estará no remake de "Vale Tudo", que a Globo prepara para ir ao ar no horário nobre logo após "Mania de Você", que substituirá "Renascer" na faixa das 21 horas, a partir de setembro. O ator já está reservado pelo departamento de dramaturgia do folhetim, que será escrito por Manuela Dias e dirigido por Paulo Silvestrini. Cauã espera novas orientações da emissora.

Outros nomes do elenco ainda não foram definidos.

Cauã é um dos poucos atores com vínculo fixo com a Globo, que mudou sua política contratual com artistas para o modelo de atuação por obra certa.

Trama

"Vale Tudo" contava a história de Raquel, interpretada por Regina Duarte, que é abandonada pelo marido e se vê obrigada a criar sozinha sua filha, a ambiciosa Maria de Fátima, vivida por Glória Pires. Seu final teve teor de suspense graças à pergunta que fez o Brasil parar: “Quem matou Odete Roitmann?”. A revelação veio no último capítulo.